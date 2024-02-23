انطلاق المشروع القومي لتأهيل القيادات الطلابية بجامعة العريش

انطلقت فعاليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية المُقام بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة العريش.

قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، إن هذا المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية، يهدف إلى تشجيع شباب الجامعات على المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع، ورفع روح الولاء والانتماء لديهم، وإطلاع القيادات الطلابية على المشروعات القومية التى تمت بدعم رئيس الجمهورية، وأهميتها لبناء مصرنا الحديثة، بالإضافة إلى دعم الأفكار البناءة للشباب من خلال ورش العمل.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من ورش العمل التي تهدف إلى إكساب الطلاب مهارات جديدة في مختلف المجالات، وتطوير قدراتهم على القيادة والتواصل الفعال، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الطلابية.

وفى سياق متصل تضمنت الفاعليات لقاء حواري مُجمع عن الصحة النفسية حاضر فيه الدكتورة نها عرندس، كما تضمنت الفاعليات ثمان ورش عمل هي ورشة عمل لرؤساء ونواب رؤساء اتحاد طلاب الكليات وورشة عمل ثقافية وورشة عمل فنية، ورشة عمل رياضية، ورشة عمل إجتماعية، ورشة عمل للأسر الطلابية، ورشة عمل علمية وتكنولوجية، ورشة عمل للجوالة والخدمة العامة، وخلال ورش العمل تم عرض مقترحات جديدة من الطلاب لتطبيقها في تنفيذ الأنشطة الطلابية.