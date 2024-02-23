وزير الدفاع الألماني يعلن اعتزام ألمانيا المضي قدما في تدريب الجنود الأوكرانيين

تعتزم الحكومة الألمانية المضي قدما في تدريب الجنود الأوكرانيين.

وصرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في ميدان تدريب القوات في مدينة كليتس شرقي ألمانيا اليوم الجمعة، بأن برلين مهتمة بتمديد التفويض الخاص بمهمة التدريب إلى ما بعد نوفمبر المقبل.

يذكر أن مدينة كليتس الواقعة على الحدود بين ولايتي ساكسونيا-آنهالت وبراندنبورج، بها موقع لتدريب الجنود الأوكرانيين.

وخلال الزيارة، قال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير:" تم تدريب 10,000 جندي أوكراني في العام الماضي وسيتم تدريب 10,000 في هذا العام في 2024".

وأضاف أن روسيا والقيادة السياسية هناك تتحملان مسئولية "الفظائع وسفك الدماء"، وأردف أن "روسيا تريد أن تسلب أوكرانيا استقلالها وحريتها. روسيا تستولي على أراضٍ في أوكرانيا وتنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وتابع الرئيس الألماني حديثه قائلا: "في مثل هذه الحالات، يجب ألا يكون هناك شك بالمكان الذي نقف فيه، المكان الذي تقف فيه بلادنا، الذي تقف فيه ألمانيا - إلى جانب أوكرانيا. هذا هو المكان الذي نقف فيه وسنظل فيه".

وقال بيستوريوس بشأن تمديد التفويض: "سنناقش هذا بالتنسيق مع شركائنا، وفي المقام الأول مع أوكرانيا، ومن ثم بالطبع مع الشركاء الأوروبيين، لأن الأمر يتعلق بمهمة للاتحاد الأوروبي. ولكن نعم، لدينا اهتمام بهذا كما أن الحاجة إليه لا تزال للأسف موجودة دون شك حتى مع نهاية العام، يجب أن نقول هذا".

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "مسئوليتنا تضعنا إلى جانب أوكرانيا طالما كان هذا ضروريا"، لافتا إلى أن المسألة تتعلق بدعم دولة في أوروبا "تخوض حرب بقاء ضد معتد إمبريالي. كل مساعدة مهمة بأي شكل وليس بالمواد فقط". وقال إن ألمانيا تقدم هذه المساعدة وبشكل كبير.

ورأى بيستوريوس أن التدريب بالذات يلعب دورا محوريا بالنسبة لأوكرانيا بداية من تدريب الرقباء (صف الضابط) والضباط وطواقم الدبابات ووصولا إلى التدريب على أنظمة الأسلحة.