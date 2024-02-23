ضبط 730 كيلو مواد غذائية فاسدة بكفر الشيخ

شنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني رئيس مباحث التموين بالمحافظة، حملة تموينية اليوم الجمعة على أسواق مدينة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري، من أجل ضبط الأسعار وتنفيذ مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، أسفرت عن ضبط 280 كيلو جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاث محلات بمدينة كفر الشيخ.

كما تمكنت الحملة من ضبط 200 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحل جزارة، و190 كيلو مربى غير صالح للاستهلاك الآدمي بأربع محلات سوبر ماركت، و60 كيلو حلاوة غير صالحة بمحلين سوبر ماركت بمدينة كفر الشيخ.

كما تم تحرير 24 محضر عدم عرض بيان أسعار ومخالفة متنوعة، وجار العرض على النيابة.

كما أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تعليمات لجميع مسئولي المحافظة بعمل جولات وحملات تموينية بكل الأسواق بالمحافظة؛ من أجل ضبط الأسعار والمخالفين وتنفيذ القانون من أجل توفير السلع والخدمات وضبط الأسواق بالمحافظة تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير السلع والخدمات بالأسواق.