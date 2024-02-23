عمان: موسكو ومسقط تبدآن ترميم أكثر من 200 قطعة أثرية من سوريا

أعلن الأمين العام للمتحف الوطني العماني، جمال بن حسن الموسوي، اليوم الجمعة، عن عزم خبراء من سلطنة عمان وروسيا البدء هذا العام في ترميم مجموعة جديدة من القطع الأثرية التي تضررت خلال العمليات العسكرية في سوريا، والتي ستجري في مسقط وستستغرق عامين.

وقال الموسوي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "فيما يتعلق بتعاوننا مع روسيا على الأراضي السورية، فقد بدأ في نهاية عام 2019، وخلال زيارتنا الأولى إلى دمشق، عقدنا اجتماعًا مع المدير العام لمتحف الإرميتاج الحكومي في روسيا ومع القيادة السورية ... منذ أكتوبر 2019، لدينا اتفاقية خاصة مع الجمهورية العربية السورية، تسمح لنا، الدولة الوحيدة في العالم، باستقبال الآثار من سوريا دمشق الرسمية، للتخزين المؤقت في عمان، كأرض محايدة. وكجزء من التخزين المؤقت، نقدم المساعدة في ترميم هذه القطع الأثرية".

وأضاف: "تم ترميم أكثر من 200 قطعة، بشكل أكثر دقة 207 قطعة، في المرحلة الأولى -2021-2022 في مسقط، هذا العام سنستقبل الدفعة الثانية من القطع الأثرية من سوريا، وستحتوي على 200-300 قطعة، وسيستمر العمل لمدة عامين، وسنقوم أيضًا بإشراك متخصصين روس في أعمال الترميم".

وأشار إلى أن متخصصين من الأرميتاج يعملون بالفعل في عمان داخل أسوار المتحف الوطني على ترميم الآثار من تدمر السورية التي دمرها الإرهابيون، وعمل متخصصون عمانيون على ترميم العناصر المتبقية.

وأوضح أن الترميم يشمل القطع التي تضررت حصراً أثناء الأعمال القتالية، والأضرار التي لحقت إما نتيجة للتفجيرات أو بسبب التأثير المادي.

ثم كان هناك معرض لهذه القطع، في عمان، وهو أول معرض في العالم مخصص للحضارة السورية القديمة على مدى السنوات الـ 14-15 الماضية، وفي نهاية عام 2022، أعدنا هذه القطع إلى دمشق سالمة غانمة".