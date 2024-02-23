أعلنت سامية شلبي، مخرجة بالتليفزيون المصري، وفاة مخرجة الأفلام التسجيلية سميحة الغنيمي، التي تعد إحدى رائدات الأفلام التسجيلية في مصر.



وكتبت سامية، عبر حسابها بموقع فيسبوك: "وفاة المخرجة سميحة الغنيمي، تعتبر سميحة الغنيمي واحدة من أهم مخرجات التليفزيون المصري، اتجهت إلى مجال الفيلم التسجيلي عام 1970 عندما قدمت أول أفلامها (عمال التراحيل)، وكان من 10 دقائق وتم تصويره في محافظة الشرقية، وجميع من ظهروا في ذلك الفيلم كانوا من اختيارها، لتنطلق بعدها في تقديم الأفلام التسجيلية الشهيرة مثل (الخيول العربية، نغم عربي، حارة نجيب محفوظ، قناة السويس، عاشق الروح، رنين الماضي، سيفونية حب، قصر عابدين، متاحف الأسرة العلوية، قصر القبة، قصر الطاهرة، قصر المنتزه، كان حبا، رنين الماضي، القاهرة رؤية ذاتية)، وغيرها الكثير والكثير من الأفلام التسجيلية".



وتابعت: "تعتبر المخرجة والشاعرة سميحة الغنيمى من جيل الرواد، كما كانت تمتاز بالإصرار والعمل الدؤوب والاهتمام بالتفاصيل، رحمة الله عليها".



يذكر أنه منذ أكثر من عامين، تعاني سميحة الغنيمي من أزمة صحية صعبة ما اضطرها لدخول المستشفى أكثر من مرة، إضافة إلى تعرضها لهشاشة بالعظام، نظرا لتقدم عمرها.





