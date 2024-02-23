حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ على المستشار النمساوي السابق كورتس للإدلاء بتصريحات كاذبة

أصدرت المحكمة الإقليمية في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الجمعة، حكما بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ على المستشار النمساوي السابق زباستيان كورتس بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة.