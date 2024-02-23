حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ على المستشار النمساوي السابق كورتس للإدلاء بتصريحات كاذبة

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أصدرت المحكمة الإقليمية في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الجمعة، حكما بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ على المستشار النمساوي السابق زباستيان كورتس بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة.