 حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ على المستشار النمساوي السابق كورتس للإدلاء بتصريحات كاذبة - بوابة الشروق
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حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ على المستشار النمساوي السابق كورتس للإدلاء بتصريحات كاذبة

فيينا (د ب أ)
نشر في: الجمعة 23 فبراير 2024 - 8:53 م | آخر تحديث: الجمعة 23 فبراير 2024 - 8:53 م

أصدرت المحكمة الإقليمية في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الجمعة، حكما بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ على المستشار النمساوي السابق زباستيان كورتس بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة.

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