قال اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، إنَّه سيتم الاحتفال في كل مدن المحافظة التسع بذكرى استرداد طابا.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، عُرضت مساء الأحد، أن مظاهر الاحتفال ستكون من خلال افتتاح مشروعات تهم المواطنين مثل مراكز خدمة أو أسواق أو نقاط طبية أو مستشفيات صغيرة.

وأشار إلى أنه تقرر تبكير هذه الاحتفالات نظرًا لتزامن الذكرى مع حلول شهر رمضان الكريم هذا العام، موضحًا أنَّ مظاهر الاحتفال ستقام على يومين في مدينة طابا.

ولفت إلى إجراء عملية تطوير في ساحة العلم بالمدينة التي يعود إنشاؤها لعام 1989، موضحًا أنه تم تغيير صاري العلم بآخر أعلى ليصل الارتفاع إلى 24 مترًا بدلًا من نحو تسعة أمتار.

وأكد أنه تم تطوير الساحة بشكل كامل دون إجراء أي تغيير في معالمها، كما تم إحياء كل المسطحات الخضراء.

ولفت محافظ جنوب سيناء، إلى أنه سيتم وضع سوق بدوية للتعريف بما تمتلكه المحافظة من منتجات بدوية قادرة على منافسة أسواق عالمية.





وتحتفل مصر في التاسع عشر من مارس من كل عام بعودة شريط طابا إلى الأراضي المصرية ورفع علم مصر عليها معلناً نداء السلام من فوق أرضها.