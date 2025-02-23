صلاح يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة ضيفه مانشستر سيتي، في قمة الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، والتي تقام في السادسة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على ملعب الاتحاد.

ويحتل ليفربول، قبل مباراة اليوم، صدارة جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 61 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن أرسنال، صاحب المركز الثاني، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 44 نقطة، وبمباراة أقل من ليفربول المتصدر.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك وأندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان خرافينبيرخ، أليكسيس ماك أليستير ودومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: كورتيس جونز، محمد صلاح ولويس دياز.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: كايمهين كيليهر، فيدريكو كييزا، كوستاس تسيميكاس، جاريل كوانساه، هارفي إليوت، واتارو إيندو، داروين نونيز، ديوجو جوتا وكودي جاكبو.