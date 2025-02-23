جيش الاحتلال يدفع بدبابات إلى جنين استعدادا لتوسيع عمليته العسكرية في الضفة

دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدبابات صباح اليوم الأحد، إلى جنين وذلك ضمن الاستعدادات لتوسيع العملية العسكرية شمال الضفة.

وبحسب وكالة «معا»، أفادت مصادر بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم الدفع بدبابات في عملياته العسكرية بالضفة الغربية للمرة الأولى منذ عام 2000.

وذكرت قناة 14 الإسرائيلية، أنه «لأول مرة منذ عملية السور الواقي الإسرائيلية في الضفة يعتزم الجيش الإسرائيلي الدفع بدبابات لعملياته العسكرية بالضفة».

وأوضحت القناة بأن «القرار يأتي بعد ضغوط شديدة من المستوى السياسي في إسرائيل، حيث من المقرر أن تدخل الدبابات المنطقة في المستقبل القريب، إذا لزم الأمر».

وأشارت القناة العبرية إلى أن «دخول الدبابات في الضفة الغربية يمثل ردعا قويا ورسالة واضحة للفلسطينيين، مع عدم استبعاد المسئولين الإسرائيليين انضمام الطائرات المقاتلة أيضا إلى العملية إذا لزم الأمر».

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، مخلّفا 27 شهيدا، وعشرات الإصابات، والاعتقالات، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين، وجرفت شوارعها، ودمرت البنية التحتية فيها، كما قطعت الطريق الواصل إلى مدينة جنين عند مدخل البلدة، ونشرت القناصة على أسطح البنايات، بعد مداهمة منازل المواطنين، واستجوابهم.

ومنذ بدء العدوان، يواصل الاحتلال الاستيلاء على عدد من منازل المواطنين، وتحويلها لثكنات عسكرية، خاصة في البنايات القريبة والمطلة على مخيم جنين، فيما يواجه سكان المنازل والبنايات القريبة منها صعوبة في الدخول، والخروج، والحركة، بسبب تواجد القناصة بشكل دائم، وهو ما يعرض حياتهم للخطر.

ووفق مصادر في بلدية جنين ومركز خدمات مخيم جنين، فإن الاحتلال هدم قرابة 120 منزلاً بشكل كامل، إضافة إلى هدم العشرات منها، بشكل جزئي، بجانب الممتلكات.

وتشير التقديرات إلى أن أعداد المعتقلين في جنين وصل الى قرابة 160 معتقلا، حيث يستمر الاحتلال في شن حملة اعتقالات واسعة من المدنية، وبقية البلدات والقرى في المحافظة، وبشكل شبه يومي.



