محافظ المنيا يفتتح معرضين أهلا رمضان بسمالوط بتخفيض 30% استعداداً لشهر رمضان

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم، معرضين أهلا رمضان بمدينة سمالوط، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، ضمن سلسلة معارض أهلاً رمضان على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي تهدف إلى توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة.

أكد اللواء كدواني، حرص المحافظة على التوسع في إقامة هذه المعارض بجميع الأحياء والقرى والمراكز استعداداً لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الأسر محدودة الدخل والأكثر احتياجًا، وتوفير كل السلع الغذائية والرمضانية طوال الشهر الكريم، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.



وخلال جولته تفقد المحافظ المعروضات، واستمع إلى العارضين ومستوى التخفيضات المقدمة للمستهلكين بمناسبة شهر رمضان المبارك، إلى جانب وفرة الكميات من كل السلع الأساسية والخضروات واللحوم البلدية والمجمدة وبيعها بنسبة تخفيضات تتجاوز الـ30%، مشددا على فرض مزيد من الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع بكميات كبيرة وجودة عالية.

وأوضح المحافظ، أن هذه المعارض توفر مواد غذائية متنوعة، ولحوم، وبيض المائدة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، لافتاً إلى أن المحافظة لديها اكتفاء ذاتي من بيض المائدة يغطي كل مراكز وقرى المحافظة بشكل يومي وطوال شهر رمضان المعظم من إنتاج مزارع شوشة بسعر 150جنيهاً، مؤكداً مراقبة وضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين لذلك.

من جانبه، أوضح عويس قاسم، رئيس مركز ومدينة سمالوط، أنه تم افتتاح 5 معارض بمدينة سمالوط، و18 معرضاً بعدد من قرى المركز، بإجمالي 23 معرضاً، تنفيذا لتوجيهات اللواء كدواني بتوفير جميع السلع الغذائية بأعلى جودة مما يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وخاصة بالمناطق النائية.

وتشهد أسواق أهلا رمضان إقبالًا كثيفًا من المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة للمعروضات، معربين عن سعادتهم بإقامة هذه الأسواق التي توفر لهم السلع الضرورية من مواد غذائية، ولحوم، وخضروات بأسعار أقل من السوق المحلي.

وحرص كدواني، على استماع ملاحظات المواطنين ومطالبهم بشأن توافر السلع ومستوى الأسعار، ومدى الالتزام بالتخفيضات المعلنة من قبل العارضين، كما استمع إلى مطالب عدد من الحالات الإنسانية، موجّهًا بتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وفي ختام جولته، شدد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر مع كل الأجهزة المعنية لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يحقق التوازن في الأسواق ويضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة ويسر .



رافق المحافظ، خلال الافتتاح، المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين، المهندس عويس قاسم، رئيس مركز ومدينة سمالوط، والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة.