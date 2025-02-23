وفا: الاحتلال يقتحم كفر نعمة غرب رام الله

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قريتي كفر نعمة ودير ابزيع، غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت كفر نعمة ودير ابزيع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.