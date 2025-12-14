تايوان: 42 دبابة أمريكية الصنع تبدأ اختبارا لمدة شهر في قاعدة عسكرية شمالية

ستبدأ دفعة من 42 دبابة، طراز (إم.1 إيه.2.تي) سلمتها الولايات المتحدة إلى تايوان في يوليو، برنامج اختبار لمدة شهر غدا الاثنين في قاعدة عسكرية شمالية، بما في ذلك العديد من التدريبات بالذخيرة الحية، باستخدام المدافع الرئيسية للدبابات عيار 120 ملليمترا، طبقا لما ذكره مصدر مطلع.

وأضاف المصدر، أن الدبابات الأمريكية الصنع، تم نشرها مؤخرا في ميدان تدريب الدبابات، التابع للجيش في منطقة كينجزيكو في مقاطعة هسينتشو لإجراء دورات تدريبية قبل مرحلة الاختبار، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج الاختبار غدا الاثنين ويركز على تقييم أنظمة المراقبة والاستهداف للدبابات بالإضافة إلى تكاملها مع نظام الذخيرة، حسب المصدر الذي لم يكشف عن هويته.

وتابع المصدر أن التدريبات بالذخيرة الحية ستشمل تمارين باستخدام المدافع الرئيسية للدبابات عيار 120 ملليمترا مع إطلاق قذائف على أهداف ثابتة ومتحركة.