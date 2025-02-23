الفاتيكان: البابا فرنسيس واع  ولا يزال يتلقى المزيد من الأكسجين

أعلن الفاتيكان، اليوم الأحد، أن البابا فرنسيس قضى ليلة هادئة بعد تعرضه لأزمة تنفسية وتلقيه عمليات نقل دم أمس السبت.

وقال الفاتيكان، في بيان، إن فرنسيس واعي لكنه لا يزال يتلقى تدفقات عالية من الأكسجين الإضافي اليوم الأحد، حيث لا يزال في حالة حرجة؛ بسبب إصابته بعدوى رئوية معقدة.

ولم يذكر البيان المقتضب الصادر، صباح اليوم الأحد، ما إذا كان فرنسيس قد نهض من الفراش أو تناول الإفطار، كما في الأيام السابقة.

وقال البيان، إن الليلة مرت بهدوء، والبابا استراح.

وذكر الفاتيكان، في وقت لاحق، أن فرنسيس واع، ولا يزال يتلقى المزيد من الأكسجين، وأنه تجرى له فحوصات طبية إضافية.

ومن المتوقع صدور تحديث طبي أكثر تفصيلا في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وجاء البيان المقتضب، اليوم الأحد، بعدما أعلن الأطباء، أمس السبت، أن البابا البالغ من العمر 88 عاما والذي استئصل جزء من إحدى رئتيه عندما كان شابا، في حالة حرجة.

وتعرض البابا، صباح أمس السبت، لأزمة تنفسية ناجمة عن نوبة ربو طويلة أثناء تلقيه العلاج من التهاب رئوي وعدوى رئوية معقدة.

وقال الفاتيكان، في بيان صدر في وقت متأخر من أمس السبت، إن البابا تلقى "تدفقات عالية" من الأكسجين لمساعدته على التنفس، بالإضافة إلى تلقيه عمليات نقل دم بعدما أظهرت الفحوصات انخفاض مستويات الصفائح الدموية اللازمة لتخثر الدم.

وذكر بيان الفاتيكان أيضا أن البابا "لا يزال مستيقظا وقضى يومه جالسا على كرسي بذراعين رغم أنه يعاني من آلام أكثر من اليوم السابق".

وقال الأطباء إن التوقعات بشأن حالته "لا تزال غير واضحة."

وأضاف الأطباء أن حالة فرنسيس غير مستقرة، نظرا لسنه وضعفه ومرض الرئة الذي يعاني منه مسبقا، وأن التهديد الرئيسي الذي يواجهه هو احتمال دخول العدوى إلى مجرى الدم، وهي حالة خطيرة تعرف باسم تعفن الدم.