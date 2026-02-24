أعلن جيش التحرير الوطني، أكبر حركة تمرد متبقية في كولومبيا، عن وقف إطلاق نار من جانب واحد اليوم الاثنين وذلك قبيل انتخابات الكونجرس المصيرية المقررة الشهر المقبل والتي خيمت عليها بالفعل سلسلة من أعمال العنف ضد المرشحين في المناطق الريفية.

وذكر جيش التحرير الوطني، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أنه سيتوقف عن شن الهجمات ضد السلطات العسكرية والانتخابية للسماح للمواطنين بالتصويت "بحرية"، لكنه لم يوضح موعد انتهاء وقف إطلاق النار.

ولطالما تم توجيه اتهامات لهذه الجماعة المتمردة بمهاجمة السياسيين الذين يعارضون مصالحها، وبالسيطرة على مناصب داخل الحكومات البلدية في مناطق نفوذها كطريقة للاستيلاء على الأموال العامة.

من جانبها، رفضت الجماعة في بيانها تلك الادعاءات، قائلة إنها ليست منظمة تسعى للفوز بالانتخابات، وأضافت أنها "لا تمول أي حملات انتخابية كما يفعل مهربو المخدرات".