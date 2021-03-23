شوقي: الهدف من امتحانات ثانوي إعداد الطلاب للوصول للسنة النهائية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الهدف من امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي اعداد الطلاب لفهم طريقة الأسئلة وتحسين قدراتهم للوصول للسنة النهائية وهم مستعدون على المنافسة لدخول الجامعة، لذلك إذا قام الطالب بالغش أو عدم حضور الامتحان فلن يعرف مستواه الحقيقي.

وأضاف شوقي، في رسالة صوتية، أنه إذا تم فهم هذا الهدف لن يكون هناك مصطلح امتحان سهل أو صعب لأنه لن يتم عقد مقارنة بين أداء الطالب والمطلق بل سيتم تقييم أداء الطالب من خلاله موقعه من زملائه، ولن يكون هناك هدف "جبنا كام أو قفلنا الامتحان".

وأوضح أن امتحانات فبراير للصفين الأول والثاني الثانوي شهدت نوعين من المشاكل، الأول تقني خاصة بالشبكات والاتصالات، وجرى حلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وأكد أن امتحانات الثانوية العامة لن يتم عقدها بواسطة هذه التقنيات فلا مشكلة في ذلك، والمشكلة الثانية كانت الغش بين الطلاب، متابعًا "حصول دفعة أولى ثانوي على 95% في مادة الرياضيات وهذا غير منطقي ويدل على عدم استفادة الطالب بشيء".