 للمرة الثانية.. الرئيس الفلسطيني ينقل إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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للمرة الثانية.. الرئيس الفلسطيني ينقل إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية

وكالات
نشر في: الأحد 12 مايو 2024 - 12:12 م | آخر تحديث: الأحد 12 مايو 2024 - 12:12 م

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، إلى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، لاستكمال الفحوصات الطبية، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وتعد تلك المرة الثانية التي يُنقل فيها الرئيس الفلسطيني إلى المستشفى؛ لإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية.

والجمعة قبل الماضية، أجرى «أبو مازن» فحوصات طبية روتينية في إحدى مستشفيات مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن «الرئيس الفلسطيني غادر المستشفى الاستشاري في رام الله، بعد إجراء فحوصات طبية روتينية».

وأشارت وقتها إلى أن نتائج الفحوصات «مطمئنة».

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