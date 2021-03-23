برلمان كوسوفو يؤكد حكومة الإصلاح التي شكلها اليساري كورتي

أكد برلمان كوسوفو الحكومة التي شكلها الإصلاحي اليساري ألبين كورتي مساء اليوم الاثنين، حيث صوت 67 نائبا من أصل 120 لصالح الحكومة الجديدة.

وحصل حزب "فيتيفيندسيي" (تقرير المصير) اليساري برئاسة الناشط الحقوقي المدني سابقا كورتي على 58 من 120 مقعدا في البرلمان الجديد. وإلى جانب ممثلي القوائم العرقية، أصبح الحزب يتمتع بأغلبية مطلقة.

ومن بين الوزراء الـ 14 المعينين، هناك أربع نساء من بينهن وزيرة العدل ألبولينا هاكتشيو ووزيرة الاقتصاد أرتان رزفانولي . وتم تسليم جوران راكيتش، وهو من أصل صربي، منصب وزير الشؤون البلدية والعائدين.

وقبل ساعات قليلة، عقد البرلمان الجديد جلسته الافتتاحية بعد الانتخابات التي أجريت في 14 فبراير الماضي.

وتولى كورتي رئاسة الوزراء من فبراير إلى يونيو 2020، وخسر منصبه بعدما ترك حزب الرابطة الديمقراطية المحافظ "إل دي كيه" الشريك السابق لحزب كورتي، الائتلاف الحاكم.

وبرز نجمه كناشط في مجال الحقوق المدنية في ظل الحكم الصربي، وقام مع حزب "فيتيفيندسيي" بحملة ضد إدارة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو، التي تم نشرها في البلاد في الفترة ما بين عامي 1999 و 2008.

وتم تكليف كورتي بتشكيل حكومة من قبل رئيس البلاد بالإنابة جلاوك كونجوفكا، الذي ينتمي أيضًا إلى حزب كورتي، والذي تم انتخابه رئيسا للبرلمان اليوم الاثنين، وبالتالي يتولى أيضًا منصب رئيس كوسوفو بشكل مؤقت .

وأصبح هذا المنصب شاغرا بعد استقالة الرئيس الحالي هاشم تاتشي بسبب توجيه اتهام إليه من محكمة خاصة في لاهاي في نوفمبر.