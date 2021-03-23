لافروف: نعمل مع الصين على حماية علاقاتنا من تهديدات الدول غير الصديقة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا والصين ستبذلان قصارى جهدهما لتأمين وحماية علاقاتهما المالية والتجارية من تهديدات الدول غير الصديقة لهما، منتقدا سياسة العقوبات والتهديدات التي تنتهجها الدول الغربية.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن لافروف قوله، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني، وانغ يي، اليوم الثلاثاء، "لا يمكن إدارة الشؤون في العالم عن طريق الإنذارات، وعن طريق العقوبات، وإجبار الدول الأخرى على التصرف وفقا لما ينتظرونه منهم"، مضيفا أن "الولايات المتحدة، للأسف لم تتعلم ذلك وتعمل عكسه".

وأشار لافروف إلى أن روسيا تعتزم الابتعاد عن الاعتماد على الأنظمة المالية التي تسيطر عليها الدول الغربية.