إخلاء جميع المصالح الحكومية والمدارس بسبب العاصفة الترابية بالوادي الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع توقعات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



وقرر تحديد مواعيد انصراف جميع العاملين بكافة مراكز المحافظة وطلاب المدارس والحضانات، اليوم، الساعة الواحدة ظهراً لتجنب آثار العاصفة الترابية حفاظاً على سلامة المواطنين.



ووجه المحافظ بتفعيل غرفة العمليات والأزمات للتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، مناشدا المواطنين بتوخى الحذر على الطرق السريعة وتخفيف حركة الإنتقال قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال.



يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية اعلنت حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارا، بارد ليلا، بجانب عواصف ترابية.