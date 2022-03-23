القوات الأوكرانية تعلن الحفاظ على مواقعها على عدة جبهات

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها تحافظ على مواقعها في المعارك أمام القوات الروسية، بعد قرابة شهر من بدء غزو روسيا لأوكرانيا.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأربعاء، أن التقدم الروسي توقف على عدة جبهات، على سبيل المثال بالقرب من سلوفيانسك في منطقة دونيتسك جنوب شرقي البلاد.

وقال الجانب الأوكراني إنه يتم الدفاع عن ميكولايف في الجنوب بنجاح، وكذلك تشيرنيهيف في الشمال الشرقي.

وفيما يتعلق بالوضع في مدينة ماريوبول، حيث يدور قتال عنيف بشكل خاص منذ أسابيع، قالت القيادة العسكرية إن القوات الأوكرانية دافعت عن نفسها ضد الهجمات من جميع الاتجاهات.

يشار إلى أنه لا يمكن التحقق من التقارير الواردة من مناطق القتال بشكل مستقل.

ومن الجانب الروسي، قالت وزارة الدفاع في موسكو إن مروحيات هجومية من طراز كيه.إيه-52 دمرت مستودع ذخيرة أوكراني، دون تحديد موقع بعينه.