بلومبرج: كيف يمكن منع تايوان من أن تصبح أوكرانيا التالية؟

تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها بكل قوة نحو تحجيم الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، وتحميل موسكو أكبر قدر ممكن من الخسائر الاقتصادية، وعينيها على ما يبدو على الصين لإثنائها عن تكرار التجربة نفسها مع تايوان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء في تقرير نشرته بهذا الشأن أنه بناء على ما أوردته وسائل الإعلام الصينية الرسمية، يبدو أن الرئيس شي جين بينج ركز على مسألة تايوان أكثر من الغزو الروسي لأوكرانيا عندما تحدث مع نظيره الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي.

وتضيف أنه إذا كان "شي" يخشى دعم الولايات المتحدة لما يسميه قوى "استقلال تايوان"، فإن العديد من المحللين الأمريكيين يشعرون بالقلق من عكس ذلك، وهو أن الصين قد يلهمها الهجوم الروسي للسعي إلى الاستيلاء على تايوان.

وعلى أقل تقدير، يجب على الولايات المتحدة أن تستخلص بعض الدروس المهمة من الأزمة في أوروبا حول كيفية الاستعداد لهذا الاحتمال.

من الناحية النظرية، ينبغي أن تدفع الصعوبات التي يواجهها فلاديمير بوتين في أوكرانيا القادة الصينيين إلى وقفة.

وعانى الجيش الروسي من سلسلة من الإخفاقات التكتيكية على أراض أكثر ودية مما قد يواجهه القادة الصينيون إذا قادوا هجوما برمائيا على تايوان.

وفرضت الدول الغربية تكاليف اقتصادية باهظة على روسيا بسرعة مذهلة.

وحتى الأسلحة المحدودة التي قدمتها دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لأوكرانيا أثبتت أنها فتاكة.

وفي تايوان، قد تضطر الصين إلى مواجهة جيش أمريكي مٌجرّب قتاليا ومتقدم تكنولوجيا بشكل مباشر.

وتقول بلومبرج إنه من ناحية أخرى، تصاعدت قعقعة السيوف الصينية بشكل كبير في عهد "شي".

وإذا بدأت الصين في دفع ثمن دعمها لروسيا، أو شكك المنتقدون الداخليون في تعامل شي مع الوضع، فيمكنه بسهولة السعي إلى حشد الدعم من خلال تحويل التركيز إلى تايوان.

وترى بلومبرج أن الالتزام العلني بالتدخل الأمريكي لا يزال غير حكيم.

وتضيف أن التخلي عن "الغموض الاستراتيجي" الذي ميز سياسة واشنطن تجاه تايوان لعقود من شأنه أن يستفز الصين بلا داع ويمكن أن يشجع القادة التايوانيين على تحمل مخاطر لا مبرر لها.

ومع ذلك، ينبغي للأزمة الأوكرانية أن تحفز العمل على جبهات أخرى. على سبيل المثال، استفاد الجيش الأوكراني بشكل كبير من تكثيف التدريب بعد استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم عام 2014.

ويجب على الولايات المتحدة توسيع تدريبها الخاص للقوات التايوانية، مع تسريع تسليم أسلحة مضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوي على غرار تلك التي أطلقها الجنود الأوكرانيون بفعالية كبيرة.

وينبغي لها أن تساعد تايوان على تقوية دفاعاتها الإلكترونية، وربما حتى البحث عن التهديدات المباشرة على الشبكات التايوانية.

وينبغي أن توفر المزيد من الصواريخ المضادة للسفن والألغام البحرية والطائرات بدون طيار التي ستكون مطلوبة للدفاع ضد محاولة صينية للغزو.

وترى بلومبرج أنه يتعين على قادة تايوان من جانبهم أن يبدأوا مناقشة جادة بشأن زيادة متطلبات الخدمة الوطنية هناك من أربعة أشهر إلى سنة أو أكثر، كما هو الحال في دول مثل سنغافورة وإسرائيل.

ويلزم أيضا التعجيل بعملية تعزيز عناصر الاحتياط التايوانية البائسة. ومثل الأوكرانيين، سيكون لدى التايوانيين فرصة أفضل لجذب المساعدة الخارجية إذا أظهروا أنهم مستعدون للقتال من أجل حريتهم.

ولكي تكون الولايات المتحدة في وضع أفضل لتقديم مثل هذه المساعدات، يجب أن تعيد نشر قواتها الآن.

وتحدث الجيش الأمريكي عن نشر قوات صغيرة ومتنقلة عبر الجزر اليابانية الجنوبية وأماكن أخرى في المحيط الهادئ لتقريب القوات من القتال مع تقديم هدف أصغر للصواريخ الصينية.

وينبغي لها أن تناوب القوات والمعدات عبر تلك المناطق الآن، وأن تكفل وصول قواتها في المستقبل.

وينبغي لها أيضا أن تعزز الدفاعات الصاروخية في قواعدها الحالية في جوام، وهي هدف رئيسي في أي صراع.

وبشكل أعم، يجب على الولايات المتحدة وشركائها استخدام هذا الوقت للتفكير في كيفية استجابتهم للإجراءات التي لا تصل إلى حد الغزو الشامل.

ويمكن للصين أن تخنق اقتصاد تايوان المعتمد على التجارة من خلال مجموعة من ما يسمى بتدابير المنطقة الرمادية، على سبيل المثال، أو حتى فرض حجر بحري بحجة أن تايوان تستورد مكونات لبناء سلاح نووي.

ويحتاج أصدقاء تايوان إلى تحديد كيفية استجابتهم لمثل هذه الاستفزازات.

وبالمثل، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها أن يتبادلوا الأفكار بهدوء حول الشكل الذي ستبدو عليه حملة العقوبات الفعالة ضد الصين.

فالاقتصاد الصيني أكبر بـ10 مرات من اقتصاد روسيا وأكثر تنوعا، وأكثر اندماجا مع العالم الأوسع.

وبالنظر إلى عدد الدول التي تعتمد على الصين في التجارة، فإن العثور على شركاء مستعدين لفرض العقوبات سيكون أمرا صعبا.

ويتعين على المسؤولين تحديد التدابير التي من شأنها أن تسبب للصين ألما حقيقيا، وتحصين الدفاعات ضد أي رد فعل عكسي، ووضع استراتيجية تصعيد يمكن أن تجلب تدريجيا مجموعة أكبر من الدول.

وأخيرا، تقول بلومبرج إنه يجب ألا تنسى الولايات المتحدة أن العلاقات المستقرة مع الصين كانت حاسمة للحفاظ على السلام عبر مضيق تايوان كما فعلت القوة العسكرية.

وسيتطلب الحفاظ على الاستقرار اتصالات أقوى، بما في ذلك اتصالات رفيعة المستوى مثل مكالمة شي وبايدن ودبلوماسية مستدامة، واستثمارا أكبر في أدوات إدارة الأزمات.

وتختتم بلومبرج تقريرها بأن النجاح الحقيقي لن يقاس في نهاية المطاف بما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على الفوز في حرب بشأن تايوان، ولكن بما إذا كان بإمكانها منع ذلك.