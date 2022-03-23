جامعة الوادي الجديد تشارك في أسبوع الشعوب ضد التطرف والإرهاب

شاركت جامعة الوادي الجديد في أسبوع الشعوب ضد التطرف والإرهاب الذي تستضيفه جامعة أسيوط، في الفترة من 23 حتى 28 من مارس الجاري.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إن أسبوع الشعوب ضد التطرف والإرهاب الذي تنظمه جامعة أسيوط يأتي في إطار حرص الجامعة على الانفتاح الثقافي والاحتكاك بالشعوب الأخرى، والتعرف على عاداتهم وتقاليدهم وحضاراتهم المختلفة مما يساهم في ثقل شخصية الطالب الجامعى ويفتح مداركه الفكرية ويعزز من قيم الود والتسامح ونشر ثقافة قبول الآخر والتعددية الفكرية والحضارية، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن أسبوع الشعوب ضد التطرف والإرهاب يأتي في إطار برنامج بناء الوعي ونشر الفكر المعتدل ونبذ التطرف ومحاربة الإرهاب وتعزيزاً لجهود الدولة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الملتقى يهدف إلى تحقيق التقارب بين الشعوب وتعزيز الروابط الإنسانية بين الطلاب من الجنسيات المختلفة.