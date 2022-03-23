ضبط شخص بالغربية لاتهامه بتهديد وابتزاز فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الغربية، من ضبط شخص بالغربية لاتهامة بتهديد وابتزاز فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من (طالبة، مقيمة بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بإرسال رسائل عبر تطبيق المحادثات "واتس آب" لهاتفها الشخصى عبر ذات التطبيق تحوى صور خاصه لها مصحوبه بعبارات تتضمن إبتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال إستخدام التقنيات الأمنية الحديثة. تبين أن مُرتكب الواقعة (شخص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية)، وتبين قيامه بارتكاب تلك الوقائع بذات الأسلوب الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.