 بلينكن يبحث مع ستولتنبرج جهود تحصين الجناح الشرقي لحلف الناتو - بوابة الشروق
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بلينكن يبحث مع ستولتنبرج جهود تحصين الجناح الشرقي لحلف الناتو

د ب ا
نشر في: الأربعاء 23 مارس 2022 - 9:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 مارس 2022 - 9:12 ص

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج لمناقشة الجهود الجارية لتحصين الجناح الشرقي لحلف الناتو والاستعدادات لقمة الحلف الاستثنائية غدا الخميس.

وأعاد بلينكن التأكيد على الحاجة إلى رد قوي وموحد عبر الأطلسي على حرب الحكومة الروسية ضد أوكرانيا، ورحب بالعمل الجاري لتعزيز قدرة الردع والدفاع الخاصة بالناتو، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وجدد بلينكن "التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة الحرب الوحشية التي شنها الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين".

كما ناقش الجانبان المساعدة الإنسانية والأمنية المهمة التي يقدمها حلفاء الناتو إلى أوكرانيا بشكل مشترك.


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