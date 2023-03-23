شهدت الحلقة الأولى العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، وحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

وخلال الاحداث التي تبدأ بصراخ "نادرة" وتجسد دورها الفنانة نيللي كريم بسبب ولادتها المتعسره، بينما يجلس "عبد الجبار" يجسد دورة الفنان جمال سليمان الرجل الصعيد المهيب ينتظر ولادة حفيده الأول و هو يقرأ ادعية من القرآن الكريم، ثم تظهر "سميرة" وتجسد دورها الفنانة ريم رؤوف لزوجها "مسعود" والذي يجسد دوره الفنان أحمد عيد غيرتها من رد فعل عبد الجبار تجاه ولادة سلفتها "نادرة" وتتمنى أن يكون المولود بنت، يطلب منها مسعود ان تخفض صوتها قبل أن ينتبه لها والدة، تنصرف سميرة غاضبة، يعنف عبد الجبار ابنة مسعود بسبب حديث زوجته "سميرة".

تضع "نادرة" مولدها الأول يوسف و يعتلي البيت أصوات الزغاريد وسط فرحة من الدكتورة "أنس" ابنة عبد الجبار والتي تجسد دورها الفنانة ندا موسى وأيضا فرحة "إسراء" سلفة نادرة الثانية والتي تجسد دورها الفنانة مريم الخشت وفرحة "بلال" زوج "نادرة" بمولودة الأول والاطمئنان على صحة نادرة بعد الولادة، بينما بينما تعلق "سكينة" والدته بلال والتي تجسد دورها الفنانة فريدة سيف النصر على خيبة أملها ساخرة من دلال وحب "بلال" ل"نادرة".

يأمر "عبد الجبار" شيخ الغفر "عواد" ويجسد دوره الفنان أحمد البدري بذبح الذبائح وتوزيعها على أهل النجع وترك المعدية أسبوع بالمجان للجميع، بينما يجلس أبو عصايا غريم "عبد الجبار" ويجسد دوره الفنان كمال أبو رية، وسط مجموعة من الرجال بينهم "عطية أبو عصايا" ويجسد دوره الفنان أحمد فهيم ويجلس أيضا "عصام أبو عصايا" ويجسد دوره الفنان هشام عاشور، وبعض الرجال يعملون في تهريب السلاح من السودان على ظهور الجمال.

يتحدث "عبد الجبار" مع حفيدة "يوسف" ويقوم بدورة الرضيع عمران، و كأنة رجل بالغ والدهشة تعلو وجه "بلال" و"نادرة" وكان "عبد الجبار" اصبح في عالم آخر يجمعه فقط مع الحفيد الذي طال انتظارة، نجد حديث متباين بين كلام عبد الجبار لحفيده، وكلام "الشيخ المنزلاوي" والذي يجسد دوره الفنان رمزي العدل "لعلاء" ابن "عبد الجبار" ويجسد دوره الفنان محمد فهيم، يقرر "عبد الجبار" كتابة 50 فدانا مطلة على النيل باسم حفيدة الجديد "يوسف" وسط ذهول أبنائه، يستدرج "مسعود" "بلال" وسط طريق مظلم بين جبلين ويهوي بها فوق رأسه.

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.