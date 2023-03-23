%76 أعلى متوسط شهري للرطوبة النسبية في مصر خلال 2021 بمحطة دمياط

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى في مصر خلال عام 2021 كان 43 درجة مئوية، في شهر يوليو بمحطة أسوان، بينما لدرجة الحرارة الصغرى بلغ 33.6 درجة مئوية، خلال شهر أغسطس بمحطة حلوان.

وأضاف الجهاز، أن محطة دمياط سجلت أعلى متوسط شهري للرطوبة النسبية في مصر خلال عام 2021، حيث بلغ 76 %، خلال شهر نوفمبر.

وأوضح أن أعلى متوسط شهري لكمية الإشعاع الشمسي الكلي في مصر خلال عام 2021 كان في شهر يونيو حيث بلغ 30.9 ميجا جول/ م2 في محطة الغردقة، ثم 30.5 ميجا جول/ م2، في محطة الخارجة، وفي محطة رصد الفرافرة 30.1 ميجا جول/ م2.

وحققت مصر المركز رقم 21 في مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2022 متقدمة بذلك عن جنوب أفريقيا التي حققت المركز 39، وعن تركيا التي حققت المركز 41، والولايات المتحدة الأمريكية والتي حققت المركز 55.

وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، فإن عدد حالات الوفاة حول العالم لأسباب بيئية تتعلق بتغير المناخ بلغ 13 مليون حالة، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين يتنفسون هواء ملوثا حول العالم 9 من كل 10 أشخاص.

وبلغت كمية مياه الصرف الصحي المعالج المستخدمة في ري الغابات الشجرية 944 ألف متر مكعب / يوم، بلغت مساحة أراضي الغابات الشجرية المستفيدة 6.3 ألف فدان، وجاءت محافظة سوهاج على رأس محافظات الجمهورية من حيث تلك المساحة والتي بلغت 3 آلاف فدان بنسبة بلغت 47.6%، عام 2021.

ويأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، والذي يحتفل به في 23 من شهر مارس من كل عام، منذ إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وبدء تنفيذ اتفاقية الأرصاد الجوية لمساعدة الدول للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

ويقام الاحتفال هذا العام، تحت شعار: "مستقبل الطقس والمناخ والماء عبر الأجيال"، والذي يتماشى مع اتجاه المجتمع الدولي نحو اتخاذ قرارات وإجراءات طموحة؛ للتصدي للتغيرات المناخية التي تؤثر على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يهدد مسيرة التنمية المستدامة.