قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن مسجد مصر المفتتح الليلة في العاصمة الإدارية الجديدة، سيكون بمثابة منارة لنشر الدين، متطلعًا لأن يشمل مدرسة لتعليم التلاوة والابتهال والإنشاد.

وأضاف خلال كلمته، من مسجد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، أن على أرض مصر ولدت الحضارة ودوّن التاريخ، واليوم يتم إعادة صياغة التاريخ والحضارة مجددًا، متابعًا: "ستنبع الحضارة من هنا من جديد".

وتقدم بالتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيا المولى بأن يكلل مجهود القيادة السياسية بالنجاح والسداد.

مسجد مصر يأتي ضمن مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي، يقع فى قلب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ويحده طريق رقم 11 والمحور الرئاسي وساحة الشعب من جهة الشمال، وطريق محمد بن زايد الشمالي من جهة الجنوب، على هضبة بارتفاع 24 مترا.