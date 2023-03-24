نتنياهو يعلن تصميمه على مواصلة إصلاح الجهاز القضائي الإسرائيلي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، أنه مصمم على المضي قدما في إصلاحات الجهاز القضائيّ وعلى رأسها تشريع تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، والتي سيتم التصويت عليها الأسبوع المقبل.



وقال نتنياهو في كلمة متلفزة إنه ينوي الدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل وسط، بحسب قناة "إي نيوز 24" الإخبارية الإسرائيلية.



وأضاف: "أفضل طريقة لتحقيق إصلاح متوازن ومنع حدوث شرخ في الأمة هي من خلال الحوار والتوصل إلى اتفاق واسع قدر الإمكان.



ولسوء الحظ، رفض ممثلو المعارضة حتى الآن الدخول في هذا النقاش، ثلاثة اشهر تقريبًا ضاعت بسبب هذا الرفض، وأتمنى أن يتغير ذلك في الايام المقبلة".



وشهدت إسرائيل اليوم الخميس مظاهرات أطلق عليها "يوم الشلل الوطني" احتجاجا على إصلاحات الجهاز القضائي التي اقترحها نتنياهو.



وتأتي هذه المظاهرات استمرارا للاحتجاجات على الإصلاحات القضائية التي شارك فيها آلاف الأشخاص منذ أكثر من شهرين.



ووفقا لمشروع الإصلاح، سيكون بمقدور البرلمان مستقبلا نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ومنح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.



ويرى منتقدون أن هذا يمثل تهديدا لمبدأ الفصل الديمقراطي بين السلطات.



كما يخشون من أن الإصلاحات قد تسمح لنتنياهو بالإفلات من إدانته في محاكمته بالفساد.