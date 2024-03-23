ضبط شخص يدير مسكنه كورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية بأسيوط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسيوط من ضبط شخص يدير منزله ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية بأسيوط.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن أسيوط إدارة عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط- ورشة بمحل سكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها.

تم ضبطه، وبحوزته (4 بنادق آلية، 9 طبنجات، 20 فرد محلى، 19 خزينة، طلقات مختلفة الأعيرة النارية وعدد من فوارغ الطلقات الآلية - الأدوات المستخدمة فى تصنيع الأسلحة النارية).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تصنيع الأسلحة النارية وترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.