القبض على 11 شخصا على خلفية الهجوم على كروكوس سيتى في موسكو

أبلغ رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، رئيس البلاد فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيون الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي"، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك عن الخدمة الصحفية للكرملين اليوم السبت.

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف، بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، جميعهم من الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".

وأشارت إلى أنه "يجري المزيد من العمل لتحديد قاعدة المتواطئين" في الهجوم الإرهابي.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن نائب مجلس الدوما ألكسندر خنشتين، اعتقال اثنين من المشتبه بهم في ارتكاب الهجوم الإرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوجورسك بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقال نائب مجلس الدوما: "تم العثور على السيارة رينو التي كان يستقلها المشتبه بهم ليلاً بالقرب من قرية خاتسون في منطقة كراتشينسكي في مقاطعة بريانسك".

وأشار النائب إلى "العثور على مسدس ومخزن بندقية هجومية من طراز(إيه كى إم) وجوازات سفر لمواطنين من طاجيكستان في سيارة رينو"، وأرفق المنشور بصورة المسدس.

ووقع انفجار وإطلاق النار في مركز تسوق كروكوس سيتي في موسكو، حيث أطلق ما لا يقل عن 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة النار على الحاضرين في حفل فني.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، ارتفاع ضحايا العملية الإرهابية في العاصمة الروسية إلى 93 قتيلًا.