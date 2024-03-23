ساوثجيت: تركيزي منصب على يورو 2024 ولا أفكر في المستقبل

قال جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم(الأسود الثلاثة)، إنه لن يتحدث مع أي من الأطراف المهتمة بالحصول على خدماته حتى نهاية بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) ،ووصف التكهنات التي ربطت اسمه بتدريب مانشستر يونايتد بأنها لا تحترم إريك تن هاج.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن البطولة التي تقام هذا الصيف في ألمانيا ربما ستكون هي الرابعة والأخيرة لساوثجيت /53 عاما/ في تدريب المنتخب الوطني، حيث ينتهي تعاقده مع الاتحاد الإنجليزي في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأضاف ساوثجيت إن مفاوضات التجديد مؤجلة حاليا حيث أن كل تركيزه منصب على تحقيق المجد في ألمانيا، لكن الضجيج الإعلامي تصاعد هذا الأسبوع بعد ظهور تقارير تشير إلى أن مانشستر يونايتد مهتم بضم ساوثجيت.

وقال ساوثجيت :" أعتقد أن هناك شيئين من وجهة نظري، الشيء الأول، أنا مدرب المنتخب الإنجليزي. لدي مهمة واحدة، في الحقيقة هي محاولة الفوز ببطولة أمم أوروبا. وبكل وضوح قبل هذا لدي مباراتان هامتان خلال هذا الأسبوع".

وأضاف :"الشيء الثاني، هو أن مانشستر يونايتد لديه مدرب، وأعتقد أنه يكون هناك قلة احترام عندما تكون هناك أي تكهنات تتعلق بمدرب وهو مازال في منصب".

ومن المعروف أن شركة إنيوس، الملاك الجدد الطموحين لمانشستر يونايتد، معجبون بساوثجيت، الذي لديه علاقة جيدة مع المدير بالشركة السير ديف برايلسفورد بالإضافة إلى دان أورث، المدير الرياضي المحتمل.

ولكن لن يكون ساوثجيت هو المرشح الوحيد للوظيفة إذا أصبحت متاحة، حيث يخطط مانشستر يونايتد الإبقاء على تن هاج في الموسم المقبل.

وسواء كان هذا المنصب سيصبح متاحا في الأشهر القادمة أم لا، قال ساوثجيت إنه لن يتحدث مع أي شخص حتى لما بعد اليورو.

وأضاف :"أعتقد أنني جاوبت على هذا في كل مرة أجلس معكم فيها. نعم تركيزي على البطولة الأوروبية".