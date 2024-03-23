حماس تعلن وفاة أحد الأسرى الإسرائيليين جراء نقص الدواء والغذاء

أعلنت حماس، السبت، وفاة أحد المحتجزين الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة جراء "نقص الدواء والغذاء".



وقالت حماس إن المحتجز يدعى ييجف بوخطاف ويبلغ من العمر 34 عاما.



وأضافت أن المحتجزين "يعانون ذات الظروف التي يعانيها الشعب الفلسطيني من الجوع والحرمان ونقص الدواء والغذاء".



ويعتقد أن حماس ما تزال تحتجز نحو 100 إسرائيلي تم أسرهم في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 1200 شخص.



في المقابل، استشهد في العدوان الإسرائيلي على غزة أكثر من 32 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة في غزة، وترك معظم أنحاء القطاع في دمار كما تسبب في نزوح نحو 80 في المئة من سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.