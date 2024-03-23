وزير خارجية إسرائيل: الأمم المتحدة تحت قيادة جوتيريش معادية للسامية وتشجع الإرهاب

وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، الأمم المتحدة تحت قيادة أمينها العام أنطونيو جوتيريش بأنها أصبحت "معادية للسامية ولإسرائيل وتشجع الإرهاب".



جاءت تصريحات كاتس التي نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ردا على تصريحات أدلى بها جوتيريش، في عدة مؤتمرات صحفية عقدها في مصر وانتقد فيها الأزمة الإنسانية في غزة.



وقال كاتس، في رد غاضب، إن جوتيريش "وقف اليوم على الجانب المصري من معبر رفح وألقى باللوم على إسرائيل في الوضع الإنساني في غزة، دون أن يدين بأي شكل من الأشكال مسلحي حماس الذين ينهبون المساعدات الإنسانية، ودون أن يدين (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا التي تتعاون مع الإرهابيين ودون أن يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الإسرائيليين".



وتابع كاتس: "بوجود جوتيريش أصبحت الأمم المتحدة هيئة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل، تؤوي الإرهاب وتشجعه".



كان جوتيريش قد أكد في وقت سابق من اليوم ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.



وقال جوتيريش، في مؤتمر صحفي عقده أمام معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، إن المساعدات الإنسانية ما زالت عالقة حتى اللحظة. وأكد دعم الأمم المتحدة لسكان القطاع، قائلا موجها خطابه للفلسطينيين: "لستم وحدكم".



وأضاف جوتيريش: "يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة وألا نستسلم من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني"، عادا أن الفلسطينيين في غزة يعيشون "كابوسا لا ينتهي".



وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن "أجيالا بأكملها من الفلسطينيين يقضى عليها.. وأن المجاعة تحاصرهم".