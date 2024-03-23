الظلام يخيم على معالم بارزة في أنحاء أوروبا بمناسبة ساعة الأرض

خيم الظلام على المعالم البارزة في مختلف أنحاء أوروبا اليوم السبت، بمناسبة الحدث العالمي لـ"ساعة الأرض".



كان من بين تلك المعالم بوابة براندنبورج في برلين حيث انطفأت الأنوار كجزء من حركة عالمية تشجع الدول على إطفاء أنوارها في الساعة 08:30 مساء بالتوقيت المحلي لمدة ساعة للفت الانتباه إلى قضايا الخسائر التي تلحق بالطبيعة وتغير المناخ.



وفي ألمانيا، إلى جانب تسليط الضوء على القضايا البيئية، سعى الحدث إلى التعليق على المناخ السياسي.



وقالت فيفيان راداتز، رئيسة شئون المناخ في الصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا، في الفترة التي سبقت الحدث: "روح العصر الحالية متوترة. الأزمات والصراعات والحروب تبقي الناس منشغلين للغاية".



وأضافت: "هذا العام، نريد استخدام ساعة الأرض كلحظة لبعضنا البعض.. لكوكبنا، ونظهر أننا متحدون بأن نقف من أجل المزيد من حماية المناخ والاحترام المتبادل والديمقراطية".



ويتخذ الكثيرون في ألمانيا موقفا أكثر حزما بشأن القضايا السياسية، ويظهرون دعمهم للحرية والديمقراطية، بعد أن كشف تقرير عن خطط اليمين المتطرف لتنظيم عمليات ترحيل جماعي للألمان ذوي الجذور الأجنبية.



وتخطط عدة مئات من المدن في ألمانيا لإطفاء الأنوار دعما لتلك الجهود.



وشاركت معالم في جميع أنحاء العالم من عين لندن وبرج إيفل إلى دار أوبرا سيدني في فعاليات ساعة الأرض.



بدأت المبادرة في عام 2007 في أستراليا وشهدت قيام شوارع بأكملها ومبان ومعالم ومبان شاهقة، بإطفاء الأنوار.