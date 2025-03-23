عبّرت الفنانة سلوى خطاب عن إعجابها بمسلسل "ولاد الشمس"، مشيرة إلى أنه عمل مميز استطاع خلق حالة درامية رائعة تستحق التحية والتقدير، مشيدة بأسلوب تنفيذ المسلسل، حيث اعتمد على موقع تصوير واحد طوال 15 حلقة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه رغم ذلك استطاع نقل المشاهد إلى أكثر من بيئة ومنظر درامي مختلف، مما يعكس إبداع صُنّاع العمل في تقديم تجربة متجددة للمشاهدين.

وأثنت على أداء الفنان محمود حميدة في المسلسل، مؤكدة أنه ممثل عالمي لا يقل عن كبار الفنانين الدوليين، مشيرة إلى أن كل انفعال قدمه في العمل كان جديدًا ومفاجئًا للجمهور، ما يعكس تطوره المستمر كممثل محترف.

كما أشادت بجيل الشباب في المسلسل، الفنان أحمد مالك وطه دسوقي، مؤكدة أنهما قدّما أداءً مميزًا وساهما في نجاح العمل، وموجهة لهما رسالة: "استمروا على هذا التفوق، أنتم مستقبل الدراما المصرية".

وأكدت أن الدراما المصرية أمام جيل جديد لديه القدرة على التطوير والإبداع، مشددة على أنه من المتوقع أن نشهد أعمالًا درامية أكثر تميزًا وإبداعًا في المستقبل.