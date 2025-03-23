اعتراض صاروخ من اليمن قبل عبوره إلى الأراضي الإسرائيلية

اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا، تم إطلاقه من اليمن، قبل أن يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية، وذلك في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في عدة مناطق في إسرائيل، حسب الجيش الإسرائيلي.

وتم إطلاق صفارات الإنذار حسب البروتوكول، طبقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأحد.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت أمس السبت تنفيذ عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرط صوتي، استهدفت مطار بن جوريون" في تل أبيب.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "استهدفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع /فلسطين2/ مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة".