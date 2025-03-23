اتحاد جدة يتلقى دفعة ثنائية قبل مواجهة الشباب في كأس خادم الحرمين

تلقى نادي اتحاد جدة دفعة ثنائيةقبل مواجهة الشباب المقرر إقامتها مطلع الشهر المقبل، في إطار نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفقا لصحيفة «الرياضية» السعودية، استعاد اتحاد جدة ثنائي الدفاع فوزي الصقور والعمري، وشارك العمري صاحب ال «28 عامًا»، في التدريبات الجماعية، الأحد، بعد أن أنهى رحلته العلاجية في الدوحة العاصمة القطرية، عقب تعرضه إلى إصابة في العضلة الخلفية أمام الوحدة، 15 فبراير الماضي، ضمن الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

كما تعافى الصقور، الظهير الأيمن، البالغ من العمر 28 عامًا، من إصابة العضلة الخلفية.

أوضحت الصحيفة أن العمري والصقور دخلا ضمن الخيارات التي قد يعتمد عليها المدرب الفرنسي لوران بلان في مباراة الشباب.

ويطمح اتحاد جدة لمواصلة مشواره في كأس خادم الحرمين، بعدما تمكن من إقصاء الهلال بركلات الترجيح (3-1) خلال المباراة التي جمعتهما في دور الثمانية.