إندونيسيا تسعى للحصول على قروض أجنبية لدفع عجلة التنمية الوطنية

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أكد نائب وزير التخطيط الوطني للتنمية في إندونيسيا (بابيناس)، فبريان ألفيانتو روديارد، أن القروض الأجنبية سيتم توظيفها استراتيجيا لتسريع التنمية الوطنية.

وقال روديارد في بيان صدر اليوم الأحد: "تسعى إندونيسيا بنشاط إلى تعزيز الاستثمار الخاص لدفع عجلة التحول الاقتصادي، وتحسين الاتصال المحلي وبين الأقاليم، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وستُستخدم القروض الأجنبية لتسهيل هذا التطور"، بحسب وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

وأدلى روديارد بهذه التصريحات خلال مشاركته في ورشة عمل حول الشراكة بين أقاليم البلاد ينظمها البنك الدولي.

وأكد أهمية تنسيق مختلف مصادر التمويل، بما في ذلك القروض الأجنبية، لتلبية المتطلبات التمويلية الواردة في الخطة الوطنية متوسطة المدى للتنمية للفترة 2025-2029.

كما أن وثيقة التخطيط التنموي هذه توفر إطارا مهما للتعاون بين الحكومة الإندونيسية وشركائها التنمويين، بما في ذلك البنك الدولي.