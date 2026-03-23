جيش الاحتلال الاسرائيلى يقصف جسر الدلافة جنوبي لبنان

أ ش أ
نشر في: الإثنين 23 مارس 2026 - 5:25 م | آخر تحديث: الإثنين 23 مارس 2026 - 5:25 م

استهدف جيش الاحتلال الاسرائيلي بعداليوم جسر "الدلافة" الذي يربط منطقتي حاصبيا مرجعيون بمنطقتي جزين - الشوف والبقاع الغربي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد وجه تحذيرا بضرب جسر الدلافة الذي يربط منطقتي حاصبيا مرجعيون بمنطقتى جزين الشوف والبقاع الغربى.

يذكر أن الرئيس اللبنانى جوزيف عون كان قد أدان استهداف إسرائيل البنى التحتية والمنشآت الحيوية في جنوب لبنان وتدميرها، قائلا إنّ هذه الاعتداءات تشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان وتعتبر مقدمة لغزو بري طالما حذّر لبنان عبر القنوات الدبلوماسية من الانجرار إليه

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

