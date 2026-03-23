جوارديولا: سعداء بالفوز على أرسنال أفضل فريق في أوروبا

أعرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سعادته بالفوز على أرسنال والتتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للصحفي فابريزيو رومانو على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: "19 لقبًا خلال 10 سنوات مع مانشستر سيتي، في العصر الحديث، في إنجلترا وأوروبا… أعتقد أن هذا إنجاز يستحق التحية لكل منظومة النادي".

وأضاف بشأن مواجهة أرسنال: "نحن سعداء بالفوز على أفضل فريق في أوروبا، إلى جانب بايرن ميونيخ وربما برشلونة".

وقاد جوارديولا السيتي للتتويج بكأس الرابطة بعد الفوز على أرسنال بهدفين دون رد في المباراة النهائية.