دونالد توسك: بولندا تشك منذ فترة في أن المجر شاركت تفاصيل مجلس الاتحاد الأوروبي مع روسيا

علق رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، اليوم الأحد، على تقرير لصحيفة واشنطن بوست يفيد بأن حكومة المجر قدمت لروسيا على مدى سنوات معلومات مفصلة عن اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي، قائلا: "كانت لدينا شكوكنا" حيال ذلك.

وخلصت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن عدد من المسؤولين الأوروبيين الحاليين والسابقين في مجال الأمن، إلى أن حكومة المجر بقيادة فيكتور أوربان قد وفرت منذ فترة طويلة لموسكو إمكانية الوصول إلى مناقشات حساسة داخل الاتحاد الأوروبي.

ويجري وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو بانتظام اتصالات خلال استراحات اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي ليزود نظيره الروسي، سيرجي لافروف، بـ "تقارير مباشرة عما تم مناقشته" والحلول الممكنة، وفقا لتقرير صحيفة واشنطن بوست.

وقال رئيس وزراء بولندا دونالد توسك في منشور على تطبيق "إكس" : "لا ينبغي أن يُفاجأ أي شخص من أخبار أن فريق أوربان يطلع موسكو على كل تفاصيل اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي."

وأضاف: "لقد كانت لدينا شكوكنا حيال ذلك منذ وقت طويل. وهذا أحد الأسباب التي تجعلني أتحدث فقط عند الضرورة القصوى، وأقول بقدر الإمكان ما هو ضروري."

ووصف سيارتو في منشورعلى تطبيق "إكس" تصريحات توسك بأنها "أخبار مزيفة".

وأضاف: "أخبار مزيفة كما هو الحال دائما، فأنت تكذب لدعم حزب تيسا من أجل إقامة حكومة دمية مؤيدة للحرب في المجر. ولن تحصلوا على ذلك."

ويُذكر أن حزب تيسا هو الحزب المعارض الرئيسي في المجر، ويتصدر حاليا استطلاعات الرأي قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات البرلمانية.