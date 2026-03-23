أفادت شركة جازبروم الروسية اليوم الأحد بأن احتياطيات مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا انخفضت إلى 5ر28% في 20 مارس .

وقالت الشركة في بيان لها "انخفضت احتياطيات الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض الأوروبية إلى 5ر28%، وفقا لبيانات شركة "مؤسسة البنية التحتية للغاز الأوروبية اعتبارا من 20 مارس "، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

علاوة على ذلك، فإن مستوى الاحتياطيات في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في أكبر الدول المستهلكة للغاز أقل من المتوسط ​​في الاتحاد الأوروبي. فعلى سبيل المثال، لا يتبقى في مرافق التخزين في هولندا سوى 8ر6% فقط من احتياطيات الغاز في البلاد، وفقا للبيان.

وتشهد أسعار الوقود ارتفاعًا في معظم الدول نتيجة الحصار الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج إلى السوق العالمية.