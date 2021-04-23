رئيسا وزراء ماليزيا وسنغافورة يحضران قمة لمناقشة أزمة ميانمار

أكد رئيسا وزراء ماليزيا وسنغافورة محيي الدين ياسين ولي هسين لونج، اليوم الجمعة، أنهما سيتوجهان إلى جاكرتا لحضور قمة غدا السبت تهدف إلى معالجة العنف السياسي في ميانمار المجاورة، التي استولى الجيش فيها على السلطة في فبراير.

ومن المقرر أن يضم الاجتماع رؤساء حكومات أو وزراء خارجية يمثلون الدول العشرة الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان)، التي يقع مقرها في العاصمة الإندونيسية وتترأسها بروناي العام الجاري.

ولقي مئات المدنيين حتفهم على أيدي الجنود في ميانمار خلال احتجاجات شبه يومية منذ الانقلاب الذي نفذه الجيش في الأول من فبراير، والذي قال مكتب رئيس وزراء سنغافورة اليوم الجمعة إنه كان له "تأثير خطير على السلام والاستقرار في رابطة آسيان والمنطقة".

وبدعم من عشرات البرلمانيين من مختلف أنحاء جنوب شرق آسيا، طالب السياسيون المنتخبون الذين عزلهم جيش ميانمار بتمثيل بلادهم في الاجتماع بدلا من الدكتاتور العسكري مين أونج هلينج.