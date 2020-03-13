باكستان تسجل 5870 إصابة جديدة و144 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 5 آلاف و870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 784 ألفا و108 حالات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 144 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 16 ألفا و842 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 682 ألفا و290 شخصا بعدما تماثل 5 آلاف و685 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 84 ألفا و976 شخصا.