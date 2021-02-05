رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل تشاد للمشاركة في جنازة إدريس ديبي

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، والوفد المرافق له، اليوم الجمعة، إلى جمهورية تشاد؛ للمشاركة في مراسم جنازة الرئيس التشادي إدريس ديبي بالعاصمة أنجامينا.



وينظم المجلس العسكري بقيادة محمد إدريس ديبي نجل إدريس ديبي، جنازة والده الرئيس الراحل الذي حكم البلاد لثلاثين عاما بحضور عدد من رؤساء الدول بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وتوفي إدريس ديبي إتنو بحسب الرئاسة التشادية، يوم الاثنين الماضي، متأثرا بجروح أصيب بها على الجبهة في مواجهة المتمردين.



وذكرت الحكومة التشادية، في 13 أبريل الجاري، أن القوات الجوية التابعة لها تطارد منذ أيام من وصفتهم بـ "مرتزقة" تشاديين تسللوا إلى مناطق شمال البلاد انطلاقًا من الأراضي الليبية، بعدما هاجمت نقطة الحدود الجمركية في "زواركى" يوم 11 أبريل الحالي.