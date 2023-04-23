الأردن يعلن إجلاء 343 مواطنا وأجنبيا من السودان

أعلن الأردن، اليوم الأحد، إجلاء 343 أردنيا وفلسطينيا وعراقيا وسوريا وألمانيا من السودان على متن 4 طائرات عسكرية أقلعت من مطار بورتسودان الدولي، متّجهة إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة عمّان.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية: "بتوجيهات ملكية أقلعت 4 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من مطار بورتسودان الدولي في جمهورية السودان الشقيق متجهة إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة عمّان"، بحسب وكالة الأناضول التركية.



وأوضح البيان بأن الطائرات "تحمل على متنها 343 مواطناً من أبناء الجالية الأردنية ورعايا من الأشقاء في دولة فلسطين وجمهورية العراق وسوريا وألمانيا الاتحادية الصديقة".



وكان الأردن، قد أعلن السبت، بدء إجلاء مواطنيه من السودان، بالتنسيق مع السعودية والإمارات.



وبدأت السبت، عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية، وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.



ويأتي ذلك، وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.