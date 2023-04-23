السعودية وقطر تستعرضان التطورات في السودان

أجرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ، اليوم الأحد اتصالا هاتفيا، مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.



وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)،جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات في السودان.



وتقدم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، بالشكر للمملكة العربية السعودية على المساعدة في إجلاء المواطنين القطريين من مدينة بورتسودان بحرا إلى مدينة جدة.



وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أمس وصول مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من جمهورية السودان وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.



ويشهد السودان منذ الخامس عشر من الشهر الجاري قتالا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع .