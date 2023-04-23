الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف المتناحرة في السودان لإعلان وقف لإطلاق النار

حث الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل اليوم الأحد، كلا من قادة الفصائل العسكرية المتناحرة في السودان، على إعلان وقف لإطلاق النار.



وقال بوريل على تويتر إنه تحدث إلى الرئيس الفعلي قائد الجيش في السودان، عبدالفتاح البرهان، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية.



كما قال إنه شدد في محادثاته "على الحاجة إلى حماية المدنيين" في السودان حيث تدور معارك عنيفة هناك منذ أكثر من أسبوع، ودعا إلى توفير ضمانات لعملية إجلاء آمن لمواطني الاتحاد الأوروبي من السودان.



يشار إلى كلا طرفي الصراع لم يلتزما بعدة هدن ، كان آخرها هدنة لمدة 72 ساعة خلال عيد الفطر.