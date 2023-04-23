برشلونة يستعيد الانتصارات ويعرقل انتفاضة أتلتيكو بالليجا

اجتاز برشلونة إحدى العقبات الصعبة في حملته الناجحة لاستعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الغائب عنه منذ 3 مواسم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على ضيفه أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ30 للمسابقة.

وتقمص فيران توريس دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 45، ليعاقب الفريق الكتالوني ضيفه على إضاعة لاعبيه العديد من الفرص السهلة خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تسابق نجوم برشلونة في إهدار الفرص التي كاد فريق المدرب تشافي هيرنانديز أن يدفع ثمنها غاليا، لولا تألق حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، إلى 76 نقطة، معززا موقعه في صدارة جدول ترتيب المسابقة، حيث يتفوق بفارق 11 نقطة على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد، قبل 8 لقاءات على نهاية الموسم الحالي.

ومنذ خسارته القاسية صفر / 4 أمام الريال مطلع الشهر الجاري في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، عجز برشلونة عن تحقيق أي انتصار، بعدما تعادل بدون أهداف مع ضيفه جيرونا ومضيفه خيتافي في مباراتيه الماضيتين بالدوري الإسباني.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيكو مدريد، الذي أوقف برشلونة انتفاضته بعد تحقيقه 6 انتصارات متتالية في المسابقة، عند 60 نقطة في المركز الثالث.

وتعد هذه هي الخسارة السادسة التي يتكبدها أتلتيكو في البطولة هذا الموسم والأولى منذ خسارته بالنتيجة ذاتها أمام برشلونة أيضا في الثامن من يناير الماضي، خلال لقاء الفريقين الذي جرى بالدور الأول للمسابقة هذا الموسم على ملعب (سيفيتاس ميتروبوليتانو) في العاصمة الإسبانية مدريد.