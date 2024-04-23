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بعد جهود استمرت عدة عقود، تم افتتاح نصب تذكاري لضحايا الإبادة الجماعية النازية ضد مجتمعات غجر الروما والسينتي في جمهورية التشيك اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في مراسم افتتاح النصب التذكاري في قرية "ليتي"، على بعد 70 كيلومترا جنوب براغ "يجب أن نعترف بصراحة أن هذا استغرق فترة طويلة للغاية".

وخلال احتلال ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، كان هناك معسكر عمل واعتقال لغجر الروما في مكان بعيد في ليتي.

وفي تسجيلات بالصوت والصورة، يتحدث شهود عن ذكرياتهم لاضطهاد الروما تحت الاحتلال النازي. وينتظر "مسار الذكرى" الزوار في الخارج.

ومن المقرر أن يتم افتتاح النصب التذكاري للجمهور لأول مرة يوم 12 مايو المقبل.